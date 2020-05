Віддалена робота на державній службі: to be or not to be?

Виділивши 5 хвилин свого часу, кожен зможе підготувати досить довгий список проблем, з якими ми чи не вперше стикнулися саме під час пандемії. У кожного він звісно свій. Проте є дещо, що має об’єднати нас усіх, без виключення. І це бажання винести корисний урок із цієї ситуації. Особливо це стосується державної служби, яка вперше отримала такий досвід. Сьогодні пропоную більш детально зануритися в реалії віддаленої роботи та з’ясувати, що ж ми отримали на виході. Або ж – to be, or not to be віддаленій роботі на державній службі після карантину.