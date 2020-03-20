Карантин на условиях цифровых технологий

Коронавирус встряхивает бизнес и потребителей в масштабах целых государств. С ростом случаев COVID-19 во всем мире лидеры бизнеса пытаются справиться с широким спектром проблем: от спада продаж и прекращения цепочек поставок до поддержания здоровья сотрудников и обеспечения того, чтобы они могли продолжать работать. Безусловно, реальные последствия пандемии будут абсолютно для всех экономик и всех отраслей. И радикальные меры, принимаемые с целью ее сдерживания, ускоряют их приближение.
По прогнозам Института международных финансов (ИИФ), глобальный рост ВВП в этом году может составить всего 1%. Аналитики Business Insider Intelligence и eMarketer считают, что, помимо сферы медицины, пандемия окажет наибольшее влияние на сферы телекоммуникаций и технологий, цифровых медиа, логистики и коммерции, банкинга и финансовых дел, и даже на образовательный сектор.
Однако, сегодня критически важно понимать, что это влияние предполагает не только перспективу глобального спада. Но и сильнейший толчок к трансформации бизнеса, общества и их взаимодействия с государством и между собой.
Да, сейчас для нас задача выжить – приоритетная. Но не будем забывать, что не только каждому конкретному человеку, но и целым отраслям бизнеса и госсектора нужно с этой задачей справиться. И в этом деле современные диджитал-технологии сыграют ключевую роль.
Итак, что в данный момент стратегически необходимо делать всем нам, помимо соблюдения карантина?
1. Сохранить работоспособность сотрудников компаний всех возможных направлений деятельности;
2. Не допустить интеллектуальный «простой» населения в период паники и кризиса;
3. Обеспечить детям возможность получать качественное образование за пределами неработающих школ.
Стратегический кейс 1: онлайн-сервисы для дистанционной корпоративной работы сотрудников
Время, когда большинство компаний должны смекнуть, что могут куда прагматичнее использовать технологии для удаленной работы и ведения бизнеса, пришло. И это как раз тот случай, когда статистически недооцененный человеческий капитал в приоритете. Его нужно не только сохранить, не пустив в офисы, но и создать условия, в которых он сможет сохранить возможность зарабатывать средства для выживания и помочь выжить непосредственно работодателям. Удаленная работа очень эффективна, способствует самодисциплине, усиливает ответственность за результат и помогает реструктурировать организационные процессы в отношении того, как происходит общение, социализация и координация бизнес-процессов.
Среди наиболее эффективных и доступных цифровых сервисов по управлению задачами сегодня:
- Google Doc (всем хорошо известный бесплатный сетевой офисный пакет, который включает текстовый, табличный редакторы и службу для коллективной работы с презентациями);
- Google Sites (сервис для хранения внутренних корпоративных документов с общим сетевым доступом);
- Meldium (качественный сервис с рекомендациями и рядом цифровых инструментов для защищенной работы с документами);
- ProdPad (сервис цифровых инструментов, позволяющий организовать удаленный рабочий процесс по управлению продуктами и их интеграцией);
- Asana (гибкая и удобная цифровая платформа для коллективной работы с проектами, требующими серьезной детализации, без необходимости использования электронной почты);
- Битрикс24(облачная платформа с набором инструментов для дистанционной корпоративной работы с проектами разной специфики и сложности).
- iDone This (отличный цифровой «органайзер» для оценки продуктивности задействованных сотрудников с возможностью просмотра, оценки и внесения рекомендаций в проделанную работу).
Стратегический кейс 2: онлайн-платформы для самообразования и повышения квалификации
Поддаваться панике в контексте происходящих событий, провоцируемых распространением COVID-19, - нормальная общечеловеческая реакция, которая рано или поздно будет исчерпана спадом эпидемии. Но это случится не завтра и не через неделю, и времени для самоорганизации и саморазвития будет больше, чем когда-либо (безусловно, если вы не медик или эпидемиолог, которые в эти суровые времена вынуждены работать на износ). Поверьте: когда по истечению войны с коронавирусом мы вернемся к привычной деятельности и выйдем из карантина в мир, - это будет уже совсем другой мир. И, скорее всего, большинству из нас потребуются нешуточные навыки для того, чтобы жить дальше в травмированных экономиках.
Среди наиболее эффективных и доступных онлайн-ресурсов для самообразования сегодня:
- Coursera (платформа лучших курсов по самым разным дисциплинам - точные науки, языки, литература – с возможностью обучения для бизнеса и получения сертификата, который подтверждает знания);
- EDX (один из самых обширных источников онлайн-курсов от лучших высших учебных заведений мира, где можно найти курсы как по медицине, так и по дизайну, не говоря уже про стандартные дисциплины);
- FutureLearn (онлайн-платформа, предлагающая бесплатное обучение по курсам самых разных направлений от лидирующих мировых университетов);
- Udemy (сервис, отлично прокачивающий навыки в области программирования, что нынче как никогда актуально, особенно в рамках удаленной работы);
- TED («Technology/Entertainment/Design» - это фактически сборник онлайн-конференций, представляющих знания, мнения и идеи ученых, предпринимателей и представителей самых разных профессий со всего мира);
- ВУМonline (включает 40 бесплатных онлайн-курсов на украинском языке, которые содержат различные лекции по определенным специальностям и отраслям, а также полезные инструменты для онлайн-взаимодействия с госучреждениями и ведения бытовых финансовых расходов);
- Zoom (лидер в сфере конференц-решений онлайн согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г. Обеспечивает платформу и техподдержку для интернет-конференций, обучения, проведения видео веб-семинаров и межплатформенный обмен сообщениями и файлами).
Стратегический кейс 3: онлайн-платформы для дистанционного обучения школьников
В минувшем году тему диктуемой рынком труда необходимости изучения детьми основ программирования и внедрения в систему образования общедоступной возможности дистанционного обучения не обсуждал только ленивый. Что ж, пока весь мир создавал и осваивал соответствующие практики, Украина подтормаживала, но пандемия отрезвила и нас. Это безусловный плюс, к тому же следует помнить, что события нынешнего дня окажут влияние на наших детей, и цифровые технологии должны стать для них частью приобретенных навыков, а не временным развлечением. Впрочем, и преподавателям придется адаптироваться к новым возможностям и освоить необходимые практики онлайн.
Среди наиболее эффективных и доступных онлайн-проектов дистанционного образования сегодня:
- Google Doc (полезен и оптимален не только для использования в бизнесе, но и в образовательной среде);
- Сlasstime (удобный цифровой сервис инструментов для учителей, который помогает оценить прогресс класса и каждого ученика индивидуально, а также позволяет создавать и проводить интерактивные онлайн-уроки);
- Learning.ua (онлайн-проект, который включает интерактивные задания по математике, украинскому языку, чтению, а также интересные задачи и игры для школьников и дошкольников с упором на международные стандарты образования Common Core. Таким образом, ученики могут рассчитывать на высокий уровень знаний, достаточный для успешной сдачи ВНО, а также поступления в украинские или зарубежные университеты);
- MySchool (учебная онлайн-среда для школьников, их родителей, учителей и руководителей районных отделов образования. Система объединяет людей, связанных со школьным процессом посредством автоматизации документооборота школ, онлайн-библиотеки с мультимедийными материалами для учеников, конспектами для учителей по всем предметам, темами для всех классов с включением различных SMS-сервисов);
- EdERA (украинский проект, предлагающий онлайн-обучение в формате МООК (массовые открытые онлайн-курсы) по направлениям «Украинский язык и литература», «География, «Физика», «История Украины», «Математика», «Биология», «Английский язык». Проект включает интерактивные лекции, конспекты с иллюстрациями и пояснениями, экзамены и домашние задания, предполагая онлайн-сопровождение педагогов и возможность общения с другими учащимися);
- Гипермаркет знаний (онлайн-платформа, содержащая всю украинскую школьную программу, которая дает детям возможность делать уроки и практические задания дома. Здесь собраны школьные учебники, пособия и дидактические материалы, которыми можно пользоваться бесплатно);
- MiyClass (платформа с широким спектром учебных материалов, заданий и тестов по школьным предметам, которые позволяют изучать дисциплины в интерактивной форме).