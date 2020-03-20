Карантин на условиях цифровых технологий

Борьба с коронавирусом во всем мире заставит бизнес, общество и госсектор уйти в режим онлайн и трансформировать все привычные процессы.

Коронавирус встряхивает бизнес и потребителей в масштабах целых государств. С ростом случаев COVID-19 во всем мире лидеры бизнеса пытаются справиться с широким спектром проблем: от спада продаж и прекращения цепочек поставок до поддержания здоровья сотрудников и обеспечения того, чтобы они могли продолжать работать. Безусловно, реальные последствия пандемии будут абсолютно для всех экономик и всех отраслей. И радикальные меры, принимаемые с целью ее сдерживания, ускоряют их приближение.

По прогнозам Института международных финансов (ИИФ), глобальный рост ВВП в этом году может составить всего 1%. Аналитики Business Insider Intelligence и eMarketer считают, что, помимо сферы медицины, пандемия окажет наибольшее влияние на сферы телекоммуникаций и технологий, цифровых медиа, логистики и коммерции, банкинга и финансовых дел, и даже на образовательный сектор.

Однако, сегодня критически важно понимать, что это влияние предполагает не только перспективу глобального спада. Но и сильнейший толчок к трансформации бизнеса, общества и их взаимодействия с государством и между собой.

Да, сейчас для нас задача выжить – приоритетная. Но не будем забывать, что не только каждому конкретному человеку, но и целым отраслям бизнеса и госсектора нужно с этой задачей справиться. И в этом деле современные диджитал-технологии сыграют ключевую роль.

Итак, что в данный момент стратегически необходимо делать всем нам, помимо соблюдения карантина?

1. Сохранить работоспособность сотрудников компаний всех возможных направлений деятельности;

2. Не допустить интеллектуальный «простой» населения в период паники и кризиса;

3. Обеспечить детям возможность получать качественное образование за пределами неработающих школ.

Фото: EPA/UPG

Стратегический кейс 1: онлайн-сервисы для дистанционной корпоративной работы сотрудников

Время, когда большинство компаний должны смекнуть, что могут куда прагматичнее использовать технологии для удаленной работы и ведения бизнеса, пришло. И это как раз тот случай, когда статистически недооцененный человеческий капитал в приоритете. Его нужно не только сохранить, не пустив в офисы, но и создать условия, в которых он сможет сохранить возможность зарабатывать средства для выживания и помочь выжить непосредственно работодателям. Удаленная работа очень эффективна, способствует самодисциплине, усиливает ответственность за результат и помогает реструктурировать организационные процессы в отношении того, как происходит общение, социализация и координация бизнес-процессов.

Среди наиболее эффективных и доступных цифровых сервисов по управлению задачами сегодня:

Google Doc (всем хорошо известный бесплатный сетевой офисный пакет, который включает текстовый, табличный редакторы и службу для коллективной работы с презентациями);

Google Sites (сервис для хранения внутренних корпоративных документов с общим сетевым доступом);

Meldium (качественный сервис с рекомендациями и рядом цифровых инструментов для защищенной работы с документами);

ProdPad (сервис цифровых инструментов, позволяющий организовать удаленный рабочий процесс по управлению продуктами и их интеграцией);

Asana (гибкая и удобная цифровая платформа для коллективной работы с проектами, требующими серьезной детализации, без необходимости использования электронной почты);

Битрикс24(облачная платформа с набором инструментов для дистанционной корпоративной работы с проектами разной специфики и сложности).

iDone This (отличный цифровой «органайзер» для оценки продуктивности задействованных сотрудников с возможностью просмотра, оценки и внесения рекомендаций в проделанную работу).

Стратегический кейс 2: онлайн-платформы для самообразования и повышения квалификации

Поддаваться панике в контексте происходящих событий, провоцируемых распространением COVID-19, - нормальная общечеловеческая реакция, которая рано или поздно будет исчерпана спадом эпидемии. Но это случится не завтра и не через неделю, и времени для самоорганизации и саморазвития будет больше, чем когда-либо (безусловно, если вы не медик или эпидемиолог, которые в эти суровые времена вынуждены работать на износ). Поверьте: когда по истечению войны с коронавирусом мы вернемся к привычной деятельности и выйдем из карантина в мир, - это будет уже совсем другой мир. И, скорее всего, большинству из нас потребуются нешуточные навыки для того, чтобы жить дальше в травмированных экономиках.

Фото: Coursera

Среди наиболее эффективных и доступных онлайн-ресурсов для самообразования сегодня:

Coursera (платформа лучших курсов по самым разным дисциплинам - точные науки, языки, литература – с возможностью обучения для бизнеса и получения сертификата, который подтверждает знания);

EDX (один из самых обширных источников онлайн-курсов от лучших высших учебных заведений мира, где можно найти курсы как по медицине, так и по дизайну, не говоря уже про стандартные дисциплины);

FutureLearn (онлайн-платформа, предлагающая бесплатное обучение по курсам самых разных направлений от лидирующих мировых университетов);

Udemy (сервис, отлично прокачивающий навыки в области программирования, что нынче как никогда актуально, особенно в рамках удаленной работы);

TED («Technology/Entertainment/Design» - это фактически сборник онлайн-конференций, представляющих знания, мнения и идеи ученых, предпринимателей и представителей самых разных профессий со всего мира);

ВУМonline (включает 40 бесплатных онлайн-курсов на украинском языке, которые содержат различные лекции по определенным специальностям и отраслям, а также полезные инструменты для онлайн-взаимодействия с госучреждениями и ведения бытовых финансовых расходов);

Zoom (лидер в сфере конференц-решений онлайн согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 2019 г. Обеспечивает платформу и техподдержку для интернет-конференций, обучения, проведения видео веб-семинаров и межплатформенный обмен сообщениями и файлами).

Стратегический кейс 3: онлайн-платформы для дистанционного обучения школьников

В минувшем году тему диктуемой рынком труда необходимости изучения детьми основ программирования и внедрения в систему образования общедоступной возможности дистанционного обучения не обсуждал только ленивый. Что ж, пока весь мир создавал и осваивал соответствующие практики, Украина подтормаживала, но пандемия отрезвила и нас. Это безусловный плюс, к тому же следует помнить, что события нынешнего дня окажут влияние на наших детей, и цифровые технологии должны стать для них частью приобретенных навыков, а не временным развлечением. Впрочем, и преподавателям придется адаптироваться к новым возможностям и освоить необходимые практики онлайн.

Среди наиболее эффективных и доступных онлайн-проектов дистанционного образования сегодня: