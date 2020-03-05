На станции "Академгородок" в киевском метро запустили 4G

Реализовать проект на всех станциях рассчитывают до конца 2020 года.

Операторы мобильной связи компании "Киевстар", "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell (ранее "Астелит") запустили 4G на станции киевского метрополитена "Академгородок".

Об этом сообщил на брифинге советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов, передают "Українські Новини".

"Наконец-то у нас есть первая станция - "Академгородок", - сказал он.

Если операторы своевременно утвердят тарифы на доступ к телеком-инфраструктуре, 4G-интернет будет доступен на всех станциях киевского метро до конца 2020 года, отметил заместитель генерального директора Vodafone Сергей Большаков.

Напомним, над разработкой схемы внедрения сети 4G для ряда станций столичного метрополитена начали работать осенью прошлого года. КГГА провела переговоры с операторами мобильной сети Kyivstar, Vodafone, Lifecell и обязала КП “Киевский метрополитен” подготовить технические условия для нововведения. В реализации проекта принимала участие китайская компания Huawei, которая выиграла тендер на строительство 4G сети в Киеве.

5 февраля сообщалось, что в метро Киева снова отложили запуск интернета 4G, т.к. не были приняты все необходимые регуляторные процедуры.