Бути зі «світом»: як українським публічним службовцям «мовити in English»

Потрапити на держслужбу насправді не так складно, як видається. Втім, подальший кар’єрний рух вимагає розвитку крос-функціональних компетенцій і фахового зростання. Універсальним ключем до успіху є дотримання принципу «lifelong learning», або навчання протягом життя. Люди, які постійно розширюють професійні і особистісні обрії, довше зберігають капіталізацію на ринку праці.

Світ довкола нас змінюється. Глобалізація, нові технології, рішення, інструменти та фреймворки виникають практично щодня. Зокрема, і в сфері публічного управління. Виграє той, хто стає рушійною силою змін.

Інновації роблять світ прозорішим, гнучкішим і доступнішим. Стираючи видимі й невидимі кордони. Втім, комунікативне безмежжя вимагає зустрічних трансформацій. Світова глобалізація потребує глобалізації особистісної. Насамперед, щодо спільної мови спілкування. Такою є англійська, що вважається офіційною у понад 70 країнах, і якою мовлять 1,35 млрд людей або — 17% населення планети. Вона стала «візою», що позбавляє світ кордонів.

Торік українці суттєво покращили рівень знання іноземними мовами. За даними міжнародного рейтингу знання англійської EF EPI, ми піднялися на 35 сходинку в світі за рівнем її володіння. Натомість у 2021-му Україна була 40-ю. А в 2019-му — 49-ю зі 100 країн, де відбувалося дослідження.

Але попри це рівень володіння українців англійською вважається низьким. Україна за цим показником – 28-ма серед 32 неангломовних країн Європи. За даними British Council, тільки 7% наших співгромадян вільно спілкується англійською, на відміну від 50+% у країнах ЄС і 80-90% у Скандинавських країнах.

Краще знають англійську у Львові, Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Харкові. Гірше – у Сімферополі, Рівному, Херсоні. Важливо, що українці вийшли із групи низького рівня володіння англійською та перейшли до країн середнього рівня. За визначенням EF EPI, це означає, що українці значною мірою можуть використовувати мову для перемовин, розуміти тексти пісень та здійснювати електронне листування.

Уряд ініціює законопроєкт, яким англійська отримає в Україні статус мови міжнародного спілкування. Це стане логічним продовженням рішень про надання нам безвізу, угоди про Асоціацію і статусу кандидата на вступ до ЄС.

Англійська стає потребою кожного амбітного українця. А для публічних службовців це скоріше вимога сьогодення. Адже вони уособлюють державу і мають мовити in English. Ідеться про усі категорії посад публічної служби.

Наразі законодавча вимога щодо володіння однією з офіційних мов Ради Європи передбачена лише для посад категорії «А». Але у найближчій перспективі знання англійської стане умовою для працевлаштування у публічному секторі.

Глобальний світ вимагає спільної мови. Аби бути адаптивним і прийнятним для усіх. Це – базис європейського фундаменту України. Національне агентство зробило свій крок у цьому напрямку і підписало Меморандум про співпрацю з найбільшою у світі освітньою компанією «EF Language Learning Solutions». Ми запустили проєкт Eng4PublicService з безкоштовного вивчення публічними службовцями англійської на мультимедійній онлайн платформі EF.

Серед переваг онлайн школи EF – постійний доступ з різних девайсів, інтерактивний інтерфейс, наявність практичної складової, вибір власного темпу навчання та відслідковування прогресу. Навчальні модулі передбачають вивчення граматики, аудіювання, читання та тренування розмовних навичок. За результатами складеного тесту на рівень знань система запропонує оптимальну навчальну програму. За кожен опанований рівень учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації з обсягом – 1 кредит ЄКТС.

Цим інноваційним інструментом можуть скористатися державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. Аби вони отримали посилання на навчання, служба управління персоналом відповідного органу має зареєструватися на Порталі управління знаннями. До речі, у день старту було подано майже тисячу заявок.

Знання англійської – це чинник, який дозволяє почуватися впевненіше. Це вже не персональна перевага. Тепер усі – колеги, партнери, випадкові співрозмовники очікують, що ви принаймні розумієте англійську. Але краще – мовити in English.