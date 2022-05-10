Через війну звільнилися понад 3 тисячі державних службовців

З урахуванням працівників у декреті та частини мобілізованих держслужбовців цей показник є майже вдвічі більшим.

Майже 3 300 працівників держслужбовців звільнилися через війну і ця цифра надалі росте.

Про це повідомила голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

З урахуванням осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною та частини мобілізованих держслужбовців цей показник сягає 5971 особу.

Переважна більшість цих людей звільнилися із початком війни.

За словами Алюшиної, станом на 1 травня фактична кількість працюючих держслужбовців становить 168 176 осіб. Близько 75% з них складають жінки.

Вона зауважила, що з міркувань безпеки близько 16 тисяч жінок працюють дистанційно. Майже 9,5 тисяч, рятуючи своїх дітей, тимчасово виїхали за кордон.