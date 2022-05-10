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Російським ЗМІ наказали розповідати про війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО, – ГУР

Під впливом військових невдач Росія змінює свою пропаганду.

Російським ЗМІ наказали розповідати про війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС та НАТО, – ГУР

Під впливом військових невдач Росія змінює свою пропаганду.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

“Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок”, – зазначили у ГУР.

Російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та ботоферм вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

“Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора”, – додали у ГУР.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожа пропаганда використовує слідчий комітет РФ для легалізації фейків та маніпуляцій.

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