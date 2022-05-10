Російська армія зменшилася на 350 військових, 25 танків та 44 броньовиків.

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 26000 (+350) осіб,

танків – 1170 (+25) од.,

бойових броньованих машин – 2808 (+44) од.,

артилерійських систем – 519 (+6) од.,

РСЗВ – 185 (+0) од.,

засоби ППО – 87 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од,

літаків – 199 (+0) од.,

гелікоптерів – 158 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі/катери – 12 (+0) од,

спеціальна техніка – 41 (+0).

Як повідомляли, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники упродовж минулої доби відбили 15 атак ворога.