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Найбільших втрат учора ворог зазнав на Авдіївському напрямку, – Генштаб

Російська армія зменшилася на 350 військових, 25 танків та 44 броньовиків.

Найбільших втрат учора ворог зазнав на Авдіївському напрямку, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 26000 (+350) осіб,
  • танків – 1170 (+25) од.,
  • бойових броньованих машин – 2808 (+44) од.,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од.,
  • РСЗВ – 185 (+0) од.,
  • засоби ППО – 87 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од,
  • літаків – 199 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
  • крилаті ракети – 94 (+0),
  • кораблі/катери – 12 (+0) од,
  • спеціальна техніка – 41 (+0).

Як повідомляли, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники упродовж минулої доби відбили 15 атак ворога.

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