Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 26000 (+350) осіб,
- танків – 1170 (+25) од.,
- бойових броньованих машин – 2808 (+44) од.,
- артилерійських систем – 519 (+6) од.,
- РСЗВ – 185 (+0) од.,
- засоби ППО – 87 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од,
- літаків – 199 (+0) од.,
- гелікоптерів – 158 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
- крилаті ракети – 94 (+0),
- кораблі/катери – 12 (+0) од,
- спеціальна техніка – 41 (+0).
Як повідомляли, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники упродовж минулої доби відбили 15 атак ворога.