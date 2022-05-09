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Російські війська зруйнували Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври, - Олександр Ткаченко

Будівля скиту була зруйнована прицільним ракетним ударом.

Російські війська зруйнували Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври, - Олександр Ткаченко
Фото: Телеграм Олександра Ткаченка

Росіяни знищили сучасну споруду скиту, яка була зведена за взірцем одного з храмів в Росії. Будівництво було здійснено на кошти прихильників УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“На жаль, він зруйнований вщент: майже повністю розвалені стіни та перекриття будівлі Лаври, а також постраждали фасади інших сучасних споруд скиту”, - повідомив Олександр Ткаченко.

Він додав, що за даними ЗСУ російські війська свідомо розбомбили власну церкву, оскільки не вперше атакували її. 

Міністр культури та інформполітики відзначив, що з 24 лютого до початку травня росіяни знищили або пошкодили обстрілами близько сотні релігійних споруд в Україні. 

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу 4 травня Свято-Успенської Святогірської лаври поранень зазнали щонайменше семеро людей. Ворог завдав удару по Краматорському району з авіації. 

Також лавра була обстріляна у березні 2022 року. Тоді були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

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