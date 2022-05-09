"9 травня 2022. 75 день спротиву. Незламний та Нескорений", - написав Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, в якому стані перебуває Азовсталь.

"Маріуполь. Азов-Сталь. Сьогодні. 9 травня 2022.75 день спротиву. Незламний та Нескорений", - написав Андрющенко у своєму Tеlegram.

Він підкреслив: "Земний уклін всім наших Захисникам Маріуполя. Вашому подвигу немає синонімів. Ми всі у невідплатному боргу перед вами".

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив, що після виходу колони ООН російські окупаційні війська поновили штурм Азовсталі: здійснили спробу прориву через міст, який використовувався при евакуації цивільних.

Згодом начальник прикордонного загону полковник Валерій Падитель у відеозверненні повідомив, що бійці Донецького прикордонного загону разом із побратимами продовжують тримати оборону на маріупольському заводі.