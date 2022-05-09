Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Наші військові трохи відійшли від Попасної, - Гайдай
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Валерій Харчишин: «Невинний перегляд на YouTube якогось Дудя – це гроші, які повертаються залізом на наші голови»
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
Пресконференція захисників Маріуполя (відео)
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Який вигляд має нині Азовсталь - радник очільника Маріуполя оприлюднив відео

"9 травня 2022. 75 день спротиву. Незламний та Нескорений", - написав Петро Андрющенко.

Який вигляд має нині Азовсталь - радник очільника Маріуполя оприлюднив відео
Фото: скріншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно, в якому стані перебуває Азовсталь.

"Маріуполь. Азов-Сталь. Сьогодні. 9 травня 2022.75 день спротиву. Незламний та Нескорений", - написав Андрющенко у своєму Tеlegram.

Він підкреслив: "Земний уклін всім наших Захисникам Маріуполя. Вашому подвигу немає синонімів. Ми всі у невідплатному боргу перед вами".

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив, що після виходу колони ООН російські окупаційні війська поновили штурм Азовсталі: здійснили спробу прориву через міст, який використовувався при евакуації цивільних.

Згодом начальник прикордонного загону полковник Валерій Падитель у відеозверненні повідомив, що бійці Донецького прикордонного загону разом із побратимами продовжують тримати оборону на маріупольському заводі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також