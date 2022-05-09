Під Харковом загинув громадянин Нідерландів Рон Вогелар

Уперше з початку війни в Україні загинув доброволець з Нідерландів. 55-річний Рон Вогелар помер у середу, 4 травня. Чоловік вступив до Українського іноземного легіону і під Харковом був обстріляний артилерією.

Волонтер, який служив разом з Роном у тому ж підрозділі, повідомив, що той загинув одразу після обстрілу, пише в понеділок, 9 травня, нідерландське видання De Telegraaf.

"Він ніколи не шкодував про своє рішення. Він був щасливий і відчував, що він був у правильному місці. Його командир сказав: «Він загинув героєм»", – цитує видання доньку загиблого.

За словами речника МЗС країни, жодних повідомлень від української влади поки що не надходило.

За даними De Telegraaf, у середині березня на території України перебували близько 70 громадян Нідерландів, які вирішили взяти участь у війні.

Раніше було відомо про загибель щонайменше 15 іноземних громадян, які пішли воювати за Україну. Вони були з Грузії та Білорусі, а 29 квітня стало відомо про загибель громадянина Великої Британії Скотта Сіблі, який воював у іноземному легіоні, створеному з ініціативи президента України Володимира Зеленського.