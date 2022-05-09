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Жителів Чернігівської області попередили про вибухи

Знищуватимуть знайдені на трасі "Київ–Чернігів" боєприпаси.

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Поліцейські Чернігівщини спільно з військовослужбовцями проводять розчистку траси "Київ–Чернігів". Нині поліцейські спільно з вибухотехніками обласної поліції та ЗСУ проводять роботи на території Іванівської та Олишівської громад: прибирають з траси знищену техніку: як військову, так і цивільний транспорт. 

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Там попередили, що сьогодні ввечері (після 18:00) неподалік села Ягідне поліцейські вибухотехніки будуть знищувати частину знайдених на трасі вибухонебезпечних предметів. Звуки від вибухів, ймовірно, буде чутно в навколишніх населених пунктах.У поліції закликали мешканців Чернігівщини зберігати спокій.

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

"Слідчі поліції вже задокументували воєнні злочини росіян, пошкодження і руйнування житлового фонду та інфраструктури в громадах. Аби убезпечити громадян, поліцейські продовжують обстежувати місця, де тимчасово базувалися окупаційні російські війська. Також правоохоронці ретельно досліджують покинуті рашистами бойові позиції та локації, де тривали активні бойові дії. Відтак, вчора в Іванівській громаді поліція виявила два сховки ворожих військ з боєприпасами", – пояснили в поліції. 

Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, адже на території Чернігівщини ворожі окупанти залишили багато нерозірваних снарядів, вибухових пасток та боєприпасів. 

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