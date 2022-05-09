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Всі райони Київщини забезпечені пасажирськими перевезеннями, - Павлюк

Уже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Всі райони Київщини забезпечені пасажирськими перевезеннями, - Павлюк
Фото: t.me/kt20220224

Всі райони Київської області забезпечені пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк.

За його словами, в області відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування. На них залучили близько 350 транспортних засобів.

"Окрім цього, із 5 травня запустили такі маршрути: № 339 (11) "Ірпінь (зал. вокзал) – М. Рубежівка (Забуччя) – Червоний Хутір", № 381 "Буча – Київ", № 394 "Синяк - Київ", - розповів Павлюк.

Нагадаємо, на початку травня в області відновили роботу 223 приміські та міжміські автобуси.

З 25 квітня між Києвом та Ірпенем частково відновили рух громадського транспорту.

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