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45 пожежних автомобілів прибули з Італії в Україну, - Акопян

Їх розподілять по гарнізонах ДСНС.

45 пожежних автомобілів прибули з Італії в Україну, - Акопян
Фото: Facebook/Meri Akopyan

З Італії в Україну прибули 45 пожежних автомобілів.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

"Вони будуть розподілені по гарнізонам ДСНС України та служитимуть добрій справі й допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що вибула із розрахунку внаслідок дій російських окупантів", - розповіла Акопян.

Фото: Facebook/Meri Akopyan

Фото: Facebook/Meri Akopyan

Заступниця міністра висловила вдячність партнерам за допомогу і підкреслила, що Україна сподівається "на подальшу співпрацю – не тільки під час війни, а і в мирний час, який обов’язково незабаром настане!".

Нагадаємо, курсанти української Державної служби з надзвичайних ситуацій навчатимуться в польських пожежних вишах.

У квітні ДСНС отримала від Франції другий пакет допомоги на суму більш ніж 1,7 млн євро.

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