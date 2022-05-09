Упродовж 2-8 травня вдалося відновити електропостачання до будинків 8405 родин Київщини.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк.
"Зокрема повністю заживили:Макарівську та Бородянську громади. 661 будинок у Гостомелі, Горенці, Ірпіні, Бучі у Бучанському районі та селі Кухарі Вишгородського району", - розповів Павлюк.
Він зазначив, що фахівці ДТЕК продовжують ремонтні роботи в Бучанському та Вишгородському районах.
Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російських обстрілів без світла залишилися шість населених пунктів.
Тим часом електропостачання міст і селищ Луганщини відновлено, однак росіяни знищують об’єкти водної інфраструктури.