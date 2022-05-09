Продовжуються ремонтні роботи в Бучанському та Вишгородському районах.

Упродовж 2-8 травня вдалося відновити електропостачання до будинків 8405 родин Київщини.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Зокрема повністю заживили:Макарівську та Бородянську громади. 661 будинок у Гостомелі, Горенці, Ірпіні, Бучі у Бучанському районі та селі Кухарі Вишгородського району", - розповів Павлюк.

Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Фото: Telegram/Олександр Павлюк

Він зазначив, що фахівці ДТЕК продовжують ремонтні роботи в Бучанському та Вишгородському районах.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок російських обстрілів без світла залишилися шість населених пунктів.

Тим часом електропостачання міст і селищ Луганщини відновлено, однак росіяни знищують об’єкти водної інфраструктури.