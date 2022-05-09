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СБУ виявила чотирьох чоловіків, які поширювали відео обстрілу Львова

Чоловіки зізналися у скоєному та зобов’язалися не повторювати правопорушення.

СБУ виявила чотирьох чоловіків, які поширювали відео обстрілу Львова
Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила чотирьох чоловіків, які зафіксували кадри обстрілу Львова 3 травня, а потім оприлюднили відео в соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Постійні нагадування в соціальних мережах та медіа щодо заборони проведення стрімів чи фото/відеозйомок в момент авіаційних обстрілів не зникають з поля зору. Проте є такі, хто вперто це ігнорує», — кажуть в СБУ.

Правоохоронці пишуть, що зараз чоловіки перебувають у фільтраційних пунктах СБУ. Вони зізналися у скоєному та зобов’язалися не повторювати правопорушення.

"В разі, якщо у вас опинились такі відеоматеріали, не поширюйте їх в соцмережах, а надсилайте правоохоронцям. Не допомагайте ворогу", - додали у СБУ.

Нагадаємо, що у Львові ввечері 3 травня пролунали чотири потужні вибухи. В частині міста були перебої з електро- та водопостачанням.

18 квітня внаслідок удару Росії по Львову загинули сім людей, одинадцять зазнали поранень.

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