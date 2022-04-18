Унаслідок удару по Львову вранці в понеділок, 18 квітня, шість людей загинули та ще вісім постраждали. Серед постраждалих – одна дитина.

Оновлення 13:09: кількість загиблих зросла до 7 осіб, поранених - до 11, з них двоє у важкому стані. Завали продовжують розбирати.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетні удари по Львову. Три – по об'єктах військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Унаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", – написав Козицький у телеграм-каналі.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Водій цього авто вцілів після влучання уламків, машину пошкоджено

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Як повідомляли, близько 08:30 18 квітня у Львові пролунала серія вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ворог завдав 5 прицільних ударів по Львову. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про чотири ракетні удари і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Голова правління УЗ Олександр Камишін повідомляв, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає. За його словами, команда вокзалу і команди поїзних бригад спрацювали чітко, пасажирів було розміщено в безпечних укриттях.

Рух поїздів по Львову вже поновлено, є незначні затримки.