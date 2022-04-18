Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо мародерів винесли із ТЦ у Бучі інструментів та техніки на 5 млн грн

Вкрали телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили, велосипеди тощо.

Четверо мародерів винесли із ТЦ у Бучі інструментів та техніки на 5 млн грн
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

На Київщині затримали групу мародерів, які обікрали торговельний центр на 5 мільйонів гривень.Як повідомляють в обласній поліції, в Бучі четверо зловмисників, в тому числі двоє жінок, обчистили один із будівельних супермаркетів, який зазнав ворожих атак. Вони викрали інструменти та техніку на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За місцем проживання мародерів поліцейські провели обшуки та вилучили телевізори, холодильники, пральні машинки, бензопили та чимало інших товарів.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Мародерів викрили працівники кримінальної поліції Київщини, управління боротьби з наркозлочинністю та дізнавачі Бучанського районного управління поліції. Розпочато досудове розслідування.

Раніше в Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також