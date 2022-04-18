Матір строковика з підбитого крейсера "Москва" Єгора Шкребця, який, за формулюванням російського командування, зник "десь у морі", заявляє про близько 200 поранених у госпіталі.

Про це пише російський проект The Insider (редакція розташовується в Латвії, власник - росіянин Роман Доброхотов).

Батьки російського строковика прибули у госпіталь у Скелястій бухті, де, за словами жінки, розмістили поранених моряків.

"Ми кожну обгорілу дитину бачили. Не можу передати, як це важко, проте я свого не знайшла. Там було всього тільки двісті осіб, а на крейсері понад 500. Де решта? І Краснодар підняли, і всіх інших, все обдзвонили, не можемо знайти", - розповіла Ірина Шкребець.

"Вони були на бойовому чергуванні, готували їсти. З присяги, яка була 14 серпня, він був на кораблі", - сказала жінка.

Перший раз після початку повномасштабної війни він зателефонував батькам і розповів, що вони "взяли" острів Зміїний. Останній раз зв’язувався з батьками через Viber 9 квітня: написав з "лівого" номеру.

Батьки почали шукати Єгора після того, як стало відомо про потоплення "Москви".

За словами Ірини, їх нікуди не пускали: "Ми поїхали у частину, у частині вийшов командир, розвів руками і каже: "Я вам нічого не скажу". Я кажу: "Де мій син?", а він: "Ну, в морі десь". Чоловік почав обурюватися: "Що означає в морі? А ти де був?" - "А я взагалі не там був". Ці командири не були на кораблі".

Потім вони приїхали до ФСБ Севастополя, але до батьків навіть не вийшли. Також росіянам не дали ознайомитися зі списком загиблих чи зниклих безвісти.

Також російське видання «Нова газета. Європа» опублікувало свідчення матері іншого матроса-строковика з "Москви", який вижив.

«Син сказав, що крейсер був підбитий із суші, українською стороною. Просто так пожежа би не зайнялася. Є загиблі, є поранені, є зниклі без вісти", - розповідає матір російського матроса.

Вона каже, що син подзвонив їй 15-го квітня і плакав: «Мамочка, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тебе говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно».

«Я не знаю, як це пережити, як дочекатися сина свого, щоб він дослужив, ви мене зрозумійте правильно. Я як мати…Я просто… Це страшно. В ЗМІ, зрозуміло, не говорять всіх подробиць. Чому? Тому що міністерство оборони не хоче визнавати поразку від України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав поразки, був розбитий».

Крейсер 'Москва'

Нагадаємо, російський ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений 13 квітня ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", випущених захисниками України. 14 квітня "Москва" затонула.

На початку війни цей крейсер разом із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!".

"Москва"- флагман російського Чорноморського флоту. Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1976 році. Спочатку крейсер називався "Слава".