205 дітей загинули від початку війни в Україні, повністю зруйновано 95 закладів освіти

Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинуло та більше 362 поранено. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Як наголошують в Офісі генерального прокурора, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, стало відомо, що 2 березня у Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня у Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від початку війни найбільше дітей постраждало у Донецькій (117), Київській (107) та Харківській (91) областях.

Як повідомляли, у селі на Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб, 15-річний хлопчик помер від ран.