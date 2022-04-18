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205 дітей загинули від початку війни в Україні, повністю зруйновано 95 закладів освіти

Щонайменше 362 дитини зазнали поранень.

205 дітей загинули від початку війни в Україні, повністю зруйновано 95 закладів освіти
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинуло та більше 362 поранено. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Як наголошують в Офісі генерального прокурора, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, стало відомо, що 2 березня у Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

15 квітня у Вишгородському районі Київської області в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від початку війни найбільше дітей постраждало у Донецькій (117), Київській (107) та Харківській (91) областях.

Як повідомляли, у селі на Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб, 15-річний хлопчик помер від ран.

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