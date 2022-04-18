"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
"Не я б‘ю, "Верба" б‘є!" – Міноборони привітало українців з Вербною неділею
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
У Львові пролунала серія вибухів, Садовий повідомив про 5 прицільних ракетних ударів по місту
У Львові пролунала серія вибухів, Садовий повідомив про 5 прицільних ракетних ударів по місту
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
ГоловнаСуспільствоВійна

"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович

Українські війська вдарили по щойно оновлених ворогом складам із ракетними боєприпасами.

"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Фото: Володимир Поліщук, Український інститут національної пам'яті

Українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Чорнобаївка – 16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника та щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16 епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся", – написав він у фейсбуці в ніч на 18 квітня.

Як повідомляли, 15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт "Херсон". У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Зранку 24 лютого 2022 року росіяни завдали удару по складах із пальним у Чорнобаївці, а вже у перші дні вторгнення захопили місцевий аеродром, який вони розглядали як стратегічний пункт перекидання ресурсів з Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також