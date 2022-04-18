"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович

Українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Чорнобаївка – 16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника та щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16 епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся", – написав він у фейсбуці в ніч на 18 квітня.

Як повідомляли, 15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт "Херсон". У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Зранку 24 лютого 2022 року росіяни завдали удару по складах із пальним у Чорнобаївці, а вже у перші дні вторгнення захопили місцевий аеродром, який вони розглядали як стратегічний пункт перекидання ресурсів з Криму.