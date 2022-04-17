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Російські військові обстріляли околиці Криворізького району

Обстріл здійснили з окупованої Херсонщини.

Російські військові обстріляли околиці Криворізького району
Микола Лукашук
Фото: dp.gov.ua

Російські військові обстріляли околиці Криворізького району. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

"Сьогодні на Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицям Криворізького району", - написав Лукашук.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу загинула одна людина.  

Лукашук додав, що наразі вся інфраструктура області працює.

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв - на Миколаївщині та Херсонщині противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

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