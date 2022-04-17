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Росія обстріляла Дніпропетровщину, загинув цивільний

Жителів Зеленодольської громади, де трапилося нещастя, влада закликала не ходити на дачі та до гаражів за водоспадом - там дуже багато снарядів.

Росія обстріляла Дніпропетровщину, загинув цивільний
Фото: facebook/Минобороны России

Росія обстріляла Дніпропетровщину - в Зеленодольській громаді загинув цивільний.

Про це повідомив голова Зеленодольської МТГ Дмитро Невеселий.

"Я дуже прошу, не переміщатись по вулицям без крайньої необхідності. Якщо почули постріли - одразу до безпечних місць. Жителів Зеленодольська, наголошую не ходити на дачі та до гаражів за водоспадом. Там дуже багато снарядів, утримайтесь від походів - це небезпечно", - наголосив голова громади.

За словами Дмитра Невеселого, окупантів на території громади немає, а ЗСУ боронять межі Дніпропетровської області. Також працюють рятувальники, які виявляють і знешкоджують боєприпаси.

"Сьогодні працювали сапери ДСНС, ліквідували 124 снаряди. Роботи продовжуються. Якщо ви знайшли підозрілі предмети - телефонуйте 101 або 102", - додав Невеселий.

Нагадаємо, напередодні на Дніпропетровщині окупанти ракетами зруйнували непрацюючу птахофабрику. А раніше в області загарбники обстріляли старий млин.

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