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​На Луганщині поліція затримала модераторку Telegram-каналу, яка передавала дані про ЗСУ окупантам

Унаслідок її дій будівлю, де перебували українські військовослужбовці, а також прилеглі будинки обстріляла ворожа артилерія.

​На Луганщині поліція затримала модераторку Telegram-каналу, яка передавала дані про ЗСУ окупантам

У Луганській області затримали жительку, яка передала дані про розташування підрозділу Збройних сил України.

Про це повідомили в поліції Донеччини.

Жінка модерувала один з місцевих Telegram-каналів і передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації українського військового підрозділу. 

Згодом будівлю, де перебували військовослужбовці ЗСУ, а також прилеглі будинки обстріляла ворожа артилерія.

"Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, днями поліція затримала коригувальника із Сєвєродонецька. Чоловік відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

У березні правоохоронці Харкова затримали коригувальника, який за 40 тис. грн координував обстріл міста крилатими ракетами.

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