Росіяни відкрили вогонь по центру Золотого на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених

Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню.

Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, четверо – поранено.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", – наголосив посадовець.

Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.

"Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", – додав Сергій Гайдай.

На сьогодні, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки. Гайдай попросив мешканців Луганщини "встигнути врятуватися". Однак російська сторона не погодила відкриття зелених коридорів.