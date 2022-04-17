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Росіяни відкрили вогонь по центру Золотого на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених

Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню.

Росіяни відкрили вогонь по центру Золотого на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Сергій Гайдай

Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, четверо – поранено.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", – наголосив посадовець.

Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.

"Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", – додав Сергій Гайдай.

На сьогодні, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки. Гайдай попросив мешканців Луганщини "встигнути врятуватися". Однак російська сторона не погодила відкриття зелених коридорів.

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