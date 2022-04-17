Росіяни відкрили вогонь по центру Золотого на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених

Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, четверо – поранено.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", – наголосив посадовець.
Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.
"Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості", – додав Сергій Гайдай.
На сьогодні, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки. Гайдай попросив мешканців Луганщини "встигнути врятуватися". Однак російська сторона не погодила відкриття зелених коридорів.