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У селі на Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб, 15-річний хлопчик помер від ран

Від початку війни в Україні загинуло 202 дитини, щонайменше 361 – поранено.

У селі на Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб, 15-річний хлопчик помер від ран
Фото: t.me/UkraineNow

Російські окупанти обстріляли групу підлітків у селі Гаврилівка на Херсонщині. 15-річний хлопчик під отриманих травм загинув.

Повідомлення про це оприлюднено у групі "Новини Нововоронцовщини" у фейсбуці.

"Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні.

"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.

"Вистрілили в дитину! Все життя мало бути попереду, немає нашого хлопчика більше... Нашого доброго та світлого хлопчика", - написала родичка загиблої дитини.

Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.

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