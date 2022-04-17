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Унаслідок ракетної атаки на Бровари постраждалих немає, - мер

Через пошкодження в місті наразі перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок ракетної атаки на Бровари постраждалих немає, - мер
Бровари (ілюстративне фото)
Фото: КМДА, Олексій Самсонов

У Броварах Київської області, за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки Росії жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив мер Ігор Сапожко.

"Повністю розумію ваше занепокоєння та купу питань з приводу ранкової ракетної атаки по Броварах. З відомих усім причин не можу надавати подробиць цього інциденту. Тому хочу проінформувати вас про те, як відбувається робота з ліквідації наслідків ракетної атаки", - написав він у фейсбуці.

Сапожко зазначив, що пошкоджено об’єкти міської інфраструктури. Унаслідок цього виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням у місті. Залишилася без світла частина будинків на вулицях Броварської Сотні, Володимира Великого, Гагаріна, Героїв Небесної Сотні, Київська, Короленка, Марії Лагунової, на бульварі Незалежності, вулицях Олімпійській, Поповича, Сергія Москаленка, Симона Петлюри, Симоненка, Шевченка.

Усі відповідні служби задіяно для ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію з водопостачанням і водовідведенням, що теж потребує певного часу. У місті працюють усі бювети. Найголовніше. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих", - наголосив мер.

Нагадаємо, після нетривалої перерви ворожі війська минулої пʼятниці знову почали завдавати ракетних ударів по Київській області. 15 квітня їх було три. 

Учора ворог обстріляв Київ. Під удар потрапив Дарницький район, загинула одна людина.

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