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Одещина готова дати бій російському окупанту, – Військово-морські сили України

Українські захисники підготували позиції і готуються зустріти ворога нищівними ударами. 

Одещина готова дати бій російському окупанту, – Військово-морські сили України
Фото: EPA/UPG

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа вчергове відвідав оборонні позиції Одеси та області. Він перевірив організацію бойової служби і посилення об’єктів місцевої інфраструктури.

Неїжпапа також поспілкувався з морськими піхотинцями, які перебувають на бойових постах. Командувач обговорив з керівним складом можливі сценарії територіальної оборони з морського напрямку, повідомили на сторінці ВМС у Facebook. Там підкреслили, що Одещина готова дати бій російському окупанту

"За його (Неїжпапи – Ред.) словами, ситуація на всіх стратегічних підступах до Одеської області повністю під контролем Збройних Сил України, Військово-Морські Сили разом з побратимами готові до відсічі сил і засобів російського окупанта", – зазначили в повідомленні.

Позиції для зустрічі ворога з метою нанесення ефективного і нищівного удару по загарбникам вже розгорнуто.

Росія раніше вже намагалась висадити свої диверсійні групи з моря, а також підходила на своїх кораблях до берегів Одещини, аби завдати ракетних ударів по мирному населенню. Наша артилерія вразила дві морські цілі, решта "безаналогових плавзасобів" країни-терориста бути відігнані. 

Нагадаємо, що ракети "Нептун" відправили на дно флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва". Водночас окупанти не полишають спроб наступів. За даними Генерального штабу, РФ готує десантну морську операцію. 

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