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У Києві та області змінили час комендантської години

Вона триватиме з 22 по 5 ранку. 

У Києві та області змінили час комендантської години
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

У Києві та області з 17 квітня змінили час комендантської години. Тепер вона починатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше.

Про це в Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

"І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку. Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – закликав Віталій Кличко. 

Нагадаємо, населені пункти на території Гостомельської та Іванківської селищних рад мають посилену комендантську годину. На території Гостомельської селищної ради вона триває до 6:00 20 квітня. У населених пунктах Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.

У цей час діє заборона на переміщення населеними пунктами, перебування на вулиці та в інших громадських місцях – скверах, парках, площах тощо. Крім випадків, коли людина задіяна до критичної інфраструктури та має відповідну спецперепустку й посвідчення особи.

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