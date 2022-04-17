Гайдай попросив мешканців Луганщини "встигнути врятуватися" (оновлено)

Маршрути і місце збору в Попасній змінено з урахуванням фактору безпеки.

У неділю, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена. Встигніть врятуватися, поки ми можемо Вам допомогти!", – звернувся посадовець до мирних мешканців Луганщини. Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля: центральна площа;

Кремінна: біля будівлі Укрпошти, попередній запис за тел. 066 0002201;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;

Гірське: Будинок культури "Україна", вул. Гагаріна, 13а;

Попасна: вул. Щербакова, 1а

"Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу", – додав голова ОВА.

Оновлення. Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що окупанти відмовилися від тиші, гуманітарні коридори сьогодні не працюватимуть.

Оновлення. Сергій Гайдай повідомив, що, попри відсутність тиші, вде вдалось евакуювати 27 жителів Лисичанська та шістьох сєвєродончан.

"Зранку домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації не вийшло. Тому «гуманітарні коридори» сьогодні не відкрилися. Але ж лисичани чекали на порятунок більше доби! І, попри всі думки про небезпеку, вони вже прямують до Дніпра. Через декілька годин ці люди повернуться до життя в тиші. Евакуація триває", – написав він.

Керівник Лисичанської ВЦА також наполегливо просить громаду евакуюватися, поки є така можливість.

У суботу, 16 квітня, росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. З міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області, попри постійні обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.