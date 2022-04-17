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Росіяни здійснили безуспішну спробу наступу на Марʼїнку, по всій Херсонщині – вибухи та обстріли, – ОВА

В Харківській області ситуація стабільно важка. 

Росіяни здійснили безуспішну спробу наступу на Марʼїнку, по всій Херсонщині – вибухи та обстріли, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: ssu.gov.ua

Відносно спокійно ніч минула у Волинській області, на Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

Про це йдеться у зведенні від голів ОВА станом на 8 ранку.

У Харківській області ситуація в області стабільно важка. Активні бої ідуть в Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися із евакуацією. Всього за добу було понад двадцять ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та один ракетний удар.

В Луганській області вчора, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об' єктів, були чергові потрапляння у Лисичанську лікарню та НПЗ. Вночі – потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку – артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

У Донецькій області протягом ночі окупанти здійснили спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. Безуспішні. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула. 

Обстріли були також в Авдіївці Торецькій та Очеретинській громадах. Є руйнування інфраструктурних об'єктів. Маріуполь – без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області, також обстріли було чути у Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється. 

В Миколаївській області вночі лунала повітряна тревога. Зранку у Миколаєві чутно було вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.

Генштаб ЗСУ втранковому зведенні повідомив, що наразі Росія готує підрозділи 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Ворог продовжує штурмові дії в Маріуполі. 

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