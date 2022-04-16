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"Йди слідом за "Москвою" чи будь розумішним – йди додому", – Резніков адресував окупантам відео

Міністр оборони наголосив, що втікти назад до РФ для ворогів є єдиною можливістю. 

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував для російських окупантів відеоролик із анімацією влучання українських ракет "Нептун" у флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". 

Резніков у Twitter написав, що армія Росії має єдину можливість – піти додому.

"Слідуйте за "Москвою" або будьте розумнішими та йдіть додому. І чекайте запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги (в Міжнародний кримінальний суд. – Ред.)", – написав він.

Міністр закликав окупантів все ж таки бути розумішними.

Нагадаємо, що російський крейсер "Москва" затонув після влучання ракет цього тижня. Це саме той військовий корабель, який послав на х** український захисник на острові Зміїний. 

Москва спершу не коментувала свою поразку, однак потім визнала, що флагман пішов на дно Чорного моря. 

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