"Йди слідом за "Москвою" чи будь розумішним – йди додому", – Резніков адресував окупантам відео

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував для російських окупантів відеоролик із анімацією влучання українських ракет "Нептун" у флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва".
Резніков у Twitter написав, що армія Росії має єдину можливість – піти додому.
"Слідуйте за "Москвою" або будьте розумнішими та йдіть додому. І чекайте запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги (в Міжнародний кримінальний суд. – Ред.)", – написав він.
Follow the moskva... or be smart and go home. And wait for an invitation for a free trip to the Hague.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 16, 2022
It is a now-or-never, once-in-a-lifetime opportunity. Don't miss it.
Be smart - go home.
Music by @scorpions pic.twitter.com/X5iCm2XfAt
Міністр закликав окупантів все ж таки бути розумішними.
Нагадаємо, що російський крейсер "Москва" затонув після влучання ракет цього тижня. Це саме той військовий корабель, який послав на х** український захисник на острові Зміїний.
Москва спершу не коментувала свою поразку, однак потім визнала, що флагман пішов на дно Чорного моря.