Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір

Раніше вона намагалась привернути увагу світу до катастрофи у місті.

У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір
Фото: скрин відео

У Маріуполі загинула медик Національної гвардії старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

Про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

"Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі", – розповіла журналістка.

Телеграм-канал "Мариуполь сегодня" опублікував скрин переписки Олени Кушнір із подругою, де Олена просить не шкодувати її, бо вона виконує обов‘язок.

За інформацією Тетяни Даниленко, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів". На кадрах десятки тіл загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також