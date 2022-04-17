Раніше вона намагалась привернути увагу світу до катастрофи у місті.

У Маріуполі загинула медик Національної гвардії старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

Про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

"Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. У березні Олена Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі", – розповіла журналістка.

Телеграм-канал "Мариуполь сегодня" опублікував скрин переписки Олени Кушнір із подругою, де Олена просить не шкодувати її, бо вона виконує обов‘язок.

За інформацією Тетяни Даниленко, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів". На кадрах десятки тіл загиблих.