Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя. В інтерв'ю Reuters Ахметов розповів, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України.
"Ми відновимо всю Україну", – заявив Ахметов.
За словами бізнесмена, його мета – повернутися до Маріуполя та реалізувати нові виробничі плани, "щоб маріупольська сталь могла, як і раніше, конкурувати на світових ринках".
"Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму. Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм важко", – сказав Рінат Ахметов.
У Маріуполі розташовані два підприємства групи "Метінвест", що належить Ахметову: металокомбінат імені Ілліча та завод "Азовсталь".
Завод "Азовсталь" знищений російськими окупантами, запустити його вже не можна, - заступник мера Маріуполя
Ахметов розповів Reuters, що повернувся до України 23 лютого і з того часу залишається там. Він не уточнив, де саме перебуває, зазначає агентство.
Ахметов посідає перше місце у рейтингу Forbes серед українських мільярдерів. Його статки Forbes оцінює у $4,2 млрд. У 2013 році вони оцінювалися в $15,4 млрд, випливає з даних американського Forbes.
Нагадаємо, напередодні журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів". На кадрах десятки тіл загиблих.