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Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь

У місті розташовані два підприємства групи "Метінвест": металокомбінат імені Ілліча та завод "Азовсталь".

Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов пообіцяв допомогти у відновленні Маріуполя. В інтерв'ю Reuters Ахметов розповів, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України.

"Ми відновимо всю Україну", – заявив Ахметов. 

За словами бізнесмена, його мета – повернутися до Маріуполя та реалізувати нові виробничі плани, "щоб маріупольська сталь могла, як і раніше, конкурувати на світових ринках". 

"Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму. Для мене Маріуполь був, є і завжди буде українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм важко", – сказав Рінат Ахметов.

У Маріуполі розташовані два підприємства групи "Метінвест", що належить Ахметову: металокомбінат імені Ілліча та завод "Азовсталь".

Ахметов розповів Reuters, що повернувся до України 23 лютого і з того часу залишається там. Він не уточнив, де саме перебуває, зазначає агентство.

Ахметов посідає перше місце у рейтингу Forbes серед українських мільярдерів. Його статки Forbes оцінює у $4,2 млрд. У 2013 році вони оцінювалися в $15,4 млрд, випливає з даних американського Forbes.

Нагадаємо, напередодні журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів". На кадрах десятки тіл загиблих.

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