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Протягом доби Росія обстріляла 13 населених пунктів на Донеччині і 7 – на Луганщині

У Марʼїнці загинув чоловік. 

За 16 квітня російські війська обстріляли Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Красногорівку, Українськ, Авдіївку, Мар’їнку, Очеретино, Гостре, Нью-Йорк, Шуми, Олександропіль, Христище в Донецькій області.

обстріли
Фото: Операція Обʼєднаних сил у Facebook
обстріли

На Луганщині вогонь вівся по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Привіллі, поасній та Старій Краснянці. Про це повідомили на сторінці штабу Обʼєднаних сил в Facebook.

"Внаслідок обстрілів сталося масштабне загоряння нафтошламу на заводі в Лисичанську. Також, окрім руйнування промислових будівель та підприємств у низці населених пунктів, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки в м. Українка, м. Красногорівка та смт Очеретине", – зазначили в повідомленні.

Внаслідок обстрілів Мар’їнки загинув 46-річний чоловік, в Авдіївці травмовано жінку.

Попри обстріли, підрозділи ДСНС евакуювали 163 мирних мешканців із Вугледара, Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної.

Евакуація
Фото: Операція Обʼєднаних сил
Евакуація

Рятуальники також продовжують розмінування. Серед 59-ти виявлених у Волноваському районі смертельно небезпечних об’єктів – нерозірваний 220 мм снаряд РСЗВ "Ураган" та десятки кумулятивних осколкових бойових елементів. Піднімати невідомі предмети і торкатися нерозірваних снарядів заборонено. Викликати піротехніків можна за номером 101.

Нагадаємо, особливо небезпечними є касетні боєприпаси. Розпізнати їх можна за білою стрічкою. Підходити до них категорично заборонено.

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