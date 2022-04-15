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Над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10"

Також вранці над Одещиною розірвалася ракета.

Над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10"
Фото: EPA/UPG

Над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. 

"Сьогодні над Одесою був збитий БПЛА «Орлан-10», який збирав розвідувальні дані про військові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури на нашій території", - розповів Марченко.

Також він додав, що вранці 15 квітня над Одещиною російські військові випустили ракету. 

"Усі повинні розуміти, що після потоплення «Москви», буде існувати підвищена загроза ракетних ударів, тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалася у повітрі, постраждалих немає", - повідомив Марченко.

Нагадаємо, що для розхитування ситуації в Одеській області Росія намагалася задіяти криміналітет. СБУ і поліція затримали лідерів і членів злочинних угруповань, зокрема Еміля Варшавського і Пайзулаєва. Зловмисники хотіли стати окупаційною владою в разі захоплення Одеси росіянами. 

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