У Миколаєві ворог спалив "Нову пошту". Поранені троє людей

Російські військові сьогодні влучили в Миколаєві у віділленя "Нової пошти". Постраждали троє людей.

Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Нащо стріляти дорогезною ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають, ми там ховаємо військових?" – зазначив він.

Кім додав, що, крім пошти, спалили сніп сіна.

Сьогодні росіяни обстріляли в Миколаєві церкву та інші цивільні обʼєкти. Є жертви, але їхня кількість поки не називається. Обстріл вівся забороненими касетними боєприпасами.