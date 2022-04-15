"Але за будь яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації", - підкреслив речник міністерства Олександр Мотузяник.

Міноборони України наразі не прогнозує застосування Росією ядерної зброї.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі "Україна" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Треба розуміти, що ядерна зброя - це останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки, також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими у нас є співпраця і обмін інформацією, також поки що наразі цього не підтверджують", - сказав Мотузяник.

Однак він наголосив, що "за будь яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації".

"В тому числі і до можливо такого дуже негативного прецеденту", - додав речник Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї, бо російське керівництво "любить життя". Також в інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

Натомість наприкінці березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда висловив думку, що перспектива застосування Російською Федерацією ядерної зброї станом на зараз "стає все більш реальною". А директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що через "потенційний відчай" президент Росії Володимир Путін, намагаючись створити видимість перемоги в Україні, може віддати наказ на застосуванням ядерної зброї.