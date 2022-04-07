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Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї

"Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу".

Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї
Фото: скрин відео

Президент Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї, бо російське керівництво "любить життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Використання будь-якої зброї, в тому числі ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю тільки тоді, коли буде відчувати перевагу", - сказав президент.

Він зазначив, що саме перевага може схилити РФ до цього, а не те, що вона "буде загнана в кут". При цьому, Зеленський наголосив, що поки рано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.

Крім того, Зеленський впевнений, що російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу.

"Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв говорив, що Путін може завдати ядерного удару по Україні, якщо його план взяття Києва не буде реалізовано. Про ймовірність такого сценарію говорив і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк зазначав, що РФ може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на території Польщі.

У березні 2018 року Путін присвятив розповіді про нову російську зброю значну частину свого щорічного послання до Федеральних Зборів. Він заявив, що в РФ створена і успішно пройшла випробування нова крилата ракета з енергетичною ядерною установкою, яка "володіє необмеженим радіусом дії і непередбачуваною траєкторією польоту". Президент РФ також заявляв, що у разі ядерної війни росіяни "потраплять в рай, а решта - просто здохнуть".

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