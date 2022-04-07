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У Кремлі визнали, що Росія зазнала "значних втрат" в Україні

Прессекретар Путіна назвав це "великою трагедією".

У Кремлі визнали, що Росія зазнала "значних втрат" в Україні
Фото: EPA/UPG

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала "значних втрат військ" у війні проти України.

Про це він сказав у інтерв'ю Sky News, передає Liga.net.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав Пєсков.

Водночас, він продовжує наполягати, що обстріл російськими військами цивільних об'єктів у Маріуполі, зокрема - пологового будинку, а також масові вбивства мирних жителів Бучі є "фейком".

На запитання, чи він готовий співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні цих та інших злочинів, Пєсков відповів, що Росія "не визнає Міжнародний кримінальний суд". Він також заявив, що не вважає за можливе притягти до відповідальності Путіна за воєнні злочини.

На запитання, чи вважає він загрозою санкції проти РФ, Пєсков сказав, що Росія "живе під санкціями вже десятки років".

"Ми почали готуватися до цих санкцій ще рік тому. І тому зараз, звичайно, ми перебуваємо у дуже скрутній ситуації з погляду економіки, але наша економіка все ще стоїть на ногах, і у нас все добре", - сказав він.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 квітня склали орієнтовно 18 900 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У РФ правда про війну в Україні та дані про втрати армії називають "фейком". За розповсюдження цієї інформації росіяним загрожує до 15 років тюрми, а окупантів-"відказників" залякують репресіями проти родичів.

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