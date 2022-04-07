З першими результатами можна буде ознайомитися наступного тижня.

Міністерство внутрішніх справ України та експерти Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення в зруйнованих містах України.

Як ідеться в дописі МВС на Facebook, мета проєкту – зафіксувати завдані російськими окупантами руйнування в українських містах та селах.

"Цей проєкт стартував зі звільненого міста Ірпінь. Одночасно роботу розпочинають декілька команд. Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на Картах Google та буде доступна для широкого загалу. Увесь світ має бачити, як наші міста виглядали раніше й що з ними скоїв агресор", – повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

Фото: Андрій Новицький

Фото: Андрій Новицький

Фото: Андрій Новицький

Проєкт зроблять загальнодоступним для людей, котрі хочуть володіти об‘єктивними даними про місцевість та своє нерухоме майно.

Як повідомили в пресслужбі міністерства, окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс, щоб координувати свої дії та додатково фіксувати ситуацію в регіоні.

З першими результатами можна буде ознайомитися наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць і будівель у м. Ірпінь.

Нагадаємо, голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба повідомив, що під час зачистки та розмінування звільнених населених пунктів області правоохоронні органи проводять фіксацію злочинів, які були заподіяні окупантами до мирного населення.