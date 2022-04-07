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Якщо Москва хоче показати готовність до діалогу, то має знизити градус ворожнечі, - Подоляк

Радник глави ОП також зазначив, що російські пропагандисти "несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові". 

Якщо Москва хоче показати готовність до діалогу, то має знизити градус ворожнечі, - Подоляк
Фото: ОПУ

Росія повинна знизити градус ворожнечі серед свого населення, якщо хоче продемонструвати готовність до діалогу.

Про це написав у своєму Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він також наголосив, що російські пропагандисти "несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові". 

"Вони роками ростили в медіа ненависть до України. Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок", - додав радник глави ОП.

Тому Москва повинна вжити заходів, щоб знизити рівень ворожнечі своїх людей до українців.

Нагадаємо, Росія поширює фейки з "нейтральною позицією" через американського науковця Гордона Гана. А Служба зовнішньої розвідки Росії почала розповсюджувати неправдиву інформацію про те, що "Україна довела до відома Британії, що не має наміру дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими".

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