Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"

За словами радника глави ОП, українська делегація, яку очолює Давид Арахамія, у переговорному процесі не взаємодіє з групою Лаврова.

Українська делегація не отримувала претензій з боку російської сторони під час переговорів у Туреччині, повідомляє "РБК-Україна".

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, коментуючи слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про "відступ від досягнутих у Стамбулі домовленостей".

Подоляк зауважив, що українська делегація, яку очолює Давид Арахамія, у переговорах не взаємодіє з групою Лаврова.

"Тому складно зрозуміти, що саме він має на увазі і навіщо взагалі коментує проблематику. А з боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували", - сказав заступник керівника ОП.

Подоляк підкреслив - українська делегація працює строго в рамках запропонованої у Стамбулі формули, яка враховує насамперед інтереси України.

"Безумовно, робота юридичних підгруп передбачає і відпрацювання формулювань, уточнення формулювань. Але не більше. Позиція ж російської сторони і нинішні заяви Лаврова - нам абсолютно зрозумілі", - додав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що в Росії бачать стрімке наростання негативних глобальних оцінок способів ведення війни, а також свою схильність до відмови від правил і звичаїв ведення війни. "І тому намагаються збити ці настрої такими заявами", – додав радник глави ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у проєкті угоди з Росією, який напередодні представила Україна, "є відступ від положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі". За словами Лаврова, Україна раніше пообіцяла, що гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим, але в новому варіанті договору цього пункту немає.