Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: це новий відлік у відсічі агресору

Петро Порошенко привітав рішення Сенату США погодити законопроєкт про ленд-ліз для України.

«Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроєкт про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору», – написав Порошенко у Facebook.

Раніше п’ятий Президент запропонував союзникам план примушення Путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.

«Коли презентував свій «План п’яти ключових кроків» вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога», – переконаний Петро Порошенко.

План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші «пекельні» санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок «плану Маршалла», а також прискорення членство України в ЄС.