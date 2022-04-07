Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаПолітика

Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: це новий відлік у відсічі агресору

Неможливих рішень немає, зазначив експрезидент.

Порошенко про рішення Сенату США щодо ленд-лізу: це новий відлік у відсічі агресору
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко привітав рішення Сенату США погодити законопроєкт про ленд-ліз для України.

«Ніколи не сумнівався в лідерстві Вашингтону у підтримці боротьби України. Те, що Сенат США погодив законопроєкт про ленд-ліз для України, не лише надихає, а й запускає новий відлік у відсічі російському агресору», – написав Порошенко у Facebook.

Раніше п’ятий Президент запропонував союзникам план примушення Путіна до миру, який зокрема передбачає і програму ленд-лізу.

«Коли презентував свій «План п’яти ключових кроків» вірив, що неможливих рішень немає. Чим більше міжнародної підтримки Україні, тим швидшою буде наша спільна перемога», – переконаний Петро Порошенко.

План Порошенка передбачає запровадження програми ленд-лізу для України; нафтове ембарго проти Росії та інші «пекельні» санкції; надання літаків та систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору над Україною; розробка плану відбудови України на зразок «плану Маршалла», а також прискорення членство України в ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також