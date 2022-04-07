Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Вони мають виїхати до 12 квітня.

Австрія також ввела санкції проти російських дипломатів, скасувавши дипломатичний статус у 4 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

Йдеться про трьох співробітників посольства Росії у Відні та одного члена генерального консульства в Зальцбурзі.

Ці особи вчинили дії, несумісні з Віденською конвенцією. Вони мають залишити Австрію до 12 квітня.

Висилка чотирьох осіб є лише символічним кроком, адже Росія акредитувала в Австрії 146 осіб, пише Європейська правда.

Нагадаємо, до масової висилки російських дипломатів приєдналися Норвегія та Греція.

Раніше, за даними Верховної Ради України, про висилку дипломатів Росії заявили Литва (1), Німеччина (40), Франція (35), Італія (30), Данія (15), Швеція (3), Іспанія (25), Польща (45), Португалія (10), Чехія (1), Нідерланди, Бельгія (21), Ірландія (4), Естонія (14), Латвія (13), Словенія (33), Словаччина та Румунія (10).