Серед країн НАТО немає єдності щодо розірвання стосунків із Росією – The New York Times

Країни НАТО розійшлися в думках щодо подальших відносин із Росією. Про це пише The New York Times із посиланням на двох анонімних високопоставлених західних чиновників.

Країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії, виступають за повний розрив та хочуть, як пише видання, “поставити Росію на коліна”. Ці країни вважають, що будь-який результат, який Росія зможе видати за перемогу, загрожуватиме безпеці Європи.

Натомість інші країни вважають, що Росію не вдасться легко підкорити. Франція, Німеччина та Туреччина хочуть підтримувати контакти з Путіним, попри звинувачення армії РФ у скоєнні військових злочинів.

При цьому міністри закордонних справ країн НАТО згодні, що війна далека від завершення: війська Росії, попри погані результати та відступ від Києва, повільно просуваються на сході України. На думку чиновників, на перекидання північного угруповання армії РФ через Білорусь на схід України піде кілька тижнів

"Найближчими тижнями ми очікуємо подальший наступ Росії на сході та півдні України для спроби захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим. Це вирішальний етап війни", – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в питанні закінчення війни в Україні слід бути реалістами і усвідомлювати, що це може затягнутися надовго – на місяці, а то й роки.