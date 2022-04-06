Латвія передала Україні протитанкові засоби та "Стінгери", - ЦСК

Наша держава отримала військової техніки та зброї на понад 200 мільйонів євро.

Латвія надала Україні військову техніку для боротьби з російським агресором.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на міноборони Латвії.

Вартість наданої військової техніки та зброї становить понад 200 мільйонів євро.

Серед допомоги Україні:

індивідуальне спорядження та озброєння,

сухпайки,

боєприпаси,

протитанкові засоби,

ПЗРК "Стінгер".

Нагадаємо, Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні.

5 квітня Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про відкликання згоди на діяльність в країні генеральних консульств Росії в містах Даугавпілсі та Лієпаї.