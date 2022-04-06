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Латвія передала Україні протитанкові засоби та "Стінгери", - ЦСК

Наша держава отримала військової техніки та зброї на понад 200 мільйонів євро.

Латвія передала Україні протитанкові засоби та "Стінгери", - ЦСК
Фото: Christopher O'Quin

Латвія надала Україні військову техніку для боротьби з російським агресором.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на міноборони Латвії.

Вартість наданої військової техніки та зброї становить понад 200 мільйонів євро.

Серед допомоги Україні:

  • індивідуальне спорядження та озброєння,
  • сухпайки,
  • боєприпаси,
  • протитанкові засоби,
  • ПЗРК "Стінгер".

Нагадаємо, Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні.

5 квітня Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про відкликання згоди на діяльність в країні генеральних консульств Росії в містах Даугавпілсі та Лієпаї.

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