Латвія передала Україні протитанкові засоби та "Стінгери", - ЦСК

Латвія надала Україні військову техніку для боротьби з російським агресором.
Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на міноборони Латвії.
Вартість наданої військової техніки та зброї становить понад 200 мільйонів євро.
Серед допомоги Україні:
- індивідуальне спорядження та озброєння,
- сухпайки,
- боєприпаси,
- протитанкові засоби,
- ПЗРК "Стінгер".
Нагадаємо, Латвія закликала НАТО збільшити військову допомогу Україні.
5 квітня Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про відкликання згоди на діяльність в країні генеральних консульств Росії в містах Даугавпілсі та Лієпаї.