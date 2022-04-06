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​Активісти розфарбували у кривавий колір воду в ставку біля російського посольства в Литві

Художній перформанс має на меті звернути увагу світу на військові злочини Росії.

​Активісти розфарбували у кривавий колір воду в ставку біля російського посольства в Литві
Фото: Delfi.lv

Біля роспосольства у Вільнюсі (Литва) активісти розфарбували воду в ставку в кривавий колір, повідомляє Delfi.

Представник вільнюського муніципалітету Паулюс Вайтекенас повідомив журналістам, що це художній перформанс, який має на меті звернути увагу світу на воєнні злочини Росії. 

За інформацією представниці поліції Вільнюського округу Юлії Самороковської, організатори погодили акцію з інспекторами з охорони природи, а фарба не шкідлива для тварин і рослин.

Фото: Delfi.lv

Фото: Delfi.lv

Нагадаємо, наприкінці березня в Берліні невідомі накрили українськими прапорами два радянські танки на меморіалі загиблим радянським воїнам. А у Варшаві в день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі тисячі українців лягли на площі в центрі польської столиці, вимагаючи закрити небо над Україною.

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