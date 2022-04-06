Жириновський помер

Стан здоров’я лідера ЛДПР був критичним від початку лютого.

6 квітня в Росії офіційно повідомили про смерть політика та юриста Володимира Жириновського. Від початку лютого він перебував у лікарні через наслідки коронавірусу. Стан здоров’я політика був критичним, час від часу ЗМІ повідомляли про смерть Жириновського.

"Помер лідер ЛДПР Володимир Жириновський", – передає ТАСС із посиланням на спікера Державної думи РФ В'ячеслава Володіна.

Жириновський Володимир Вольфович був керівником фракції Ліберально-демократичної партії Росії у Думі РФ з 21 грудня 2011 року. Перший офіційно зареєстрований кандидат у Президенти РФ у 2018 році. На виборах посів третє місце, набравши 5,65% голосів.

Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядаються актами прояву ксенофобії, імперіалізму й українофобії.

24 березня 2014 року Жириновський надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну разом з Росією. Він запропонував провести референдум про приєднання до Польщі Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської і Рівненської областей, Румунії та Угорщині – Чернівці та Закарпаття, а решта мала відійти до складу Росії. На його думку, Україною повинна лишатися лише центральна частина держави.

У травні 2014 року Жириновський подарував свій особистий позашляховик "Тигр" бойовикам так званої ЛНР.

20 червня 2015 року Жириновський у прямому ефірі російської пропагандистської передачі звинуватив США у створенні так званих "ДНР" та "ЛНР", щоб викачувати з Росії гроші.

2018 року Генеральна прокуратура України встановила факти, що підтверджують причетність вищого керівництва РФ у підтримці та матеріальному забезпеченні терористичних організацій Луганська і Донецька. У жовтні 2018 обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 Кримінального кодексу України вручено захисникам Жириновського, Діденка та Дегтярьова і направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду.

У січні 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила Жириновському про підозру у ще одній справі щодо посягання на територіальну цілісність України. Кримінальна справа стосується подій лютого-березня 2014 року.

У грудні 2021 року Жириновський закликав РФ розпочати в ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року бомбардування України.