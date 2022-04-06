Угорщина викликала посла України і повторила, що не буде перевозити зброю та голосувати за енергетичні санкції

У МЗС заявили, що це не їхня війна.

МЗС Угорщини викликало українського посла через відповідь на позицію Будапешта стосовно війни в Україні.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто у Facebook написав, що "Угорщина не буде ставити під загрозу мир і безпеку" свого народу, надає переклад "Радіо Свобода".

"Це не наша війна, тому ми хочемо залишатися подалі. Ми не готові ризикувати миром і безпекою угорського народу, тому не перевозимо зброю та не голосуємо за енергетичні санкції", – сказав Сіярто.

Він додав, що "ніхто не може собі дозволити оцінювати демократичне рішення угорського народу. Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні".

Сіярто також сказав, що Угорщина засуджує військову агресію та відстоює суверенітет України, доставляє сотні тонн продуктів та інших пожертвувань.

Днями президент України Володимир Зеленський звернувся до угорського премʼєра Віктора Орбана (партія якого вчетверте поспіль отримала лідерство на виборах) і сказав, що він чи не єдиний у Європі відверто підтримує Путіна.

"Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші – роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну. Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?" – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Орбан під час свої "переможної" промови після виборів зарахував Зеленського до своїх опонентів. У МЗС України на це відповіли, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу, але Орбан не має підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України.

Угорщина, енергоринок якої значно залежить від РФ, уже декілька разів заявляла, що не збирається підтримувати газові санкції проти Росії.