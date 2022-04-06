Фінляндія готова відмовитися від російської нафти - міністр економіки Лінтіля

Фінляндія готова відмовитися від російської нафти. Про це заявив міністр економіки країни Міка Лінтіля, передає Yle. Водночас він зауважив, що Європа повинна повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв попри те, що це погіршить рівень життя європейців.

"Зараз в Україні чорна нафта перетворюється на червону кров. Росію необхідно ізолювати в енергетичному плані, бо це єдиний спосіб настільки сильно вплинути на російську економіку, щоб це вплинуло на їхні дії", - зазначив міністр.

Він зауважив, що така відмова вплине на життя мешканців Фінляндії - припинення імпорту з Росії призведе до зниження рівня життя протягом наступних років.

"Це логічно, оскільки зростатимуть витрати на транспорт і житло. Проте такий крок необхідний для покарання агресора", - зазначив Лінтіля.

За словами міністра, заміна російської нафти не становить особливої проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших держав.